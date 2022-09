Reirs atstādina no amata VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi

Reirs norāda, ka ir aizturēta organizēta noziedzīga grupa, kas sastāv no augsta līmeņa VID darbiniekiem. Aizturētie, kuriem tiesa ir piemērojusi apcietinājumu, nav nekādi zema līmeņa inspektori vai kāds atsevišķs muitnieks, bet ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kas strādā tiešā pārvaldes direktora vadībā, kurš savukārt pakļaujas tieši ģenerāldirektorei.

Reirs uzskata, ka šādi noziegumi ir varējuši notikt, tikai tāpēc, ka pastāv lieli trūkumi iekšējās kontroles mehānismos un uzraudzībā. Reira ieskatā, ir nepieciešama detalizēta izmeklēšana par to, kā kaut kas tāds iestādē ir iespējams, tāpēc viņš pieņēmis lēmumu no ceturtdienas atstādināt VID ģenerāldirektori no amata pienākumu pildīšanas.