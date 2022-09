"Nedēļas fokusā" vēlēšanu speciālizlaidums ⟩ TVNET studijā - "Progresīvo" premjera amata kandidāts Kaspars Briškens

proti, valsts atkal nesāktu dzīvot uz nepamatota parāda, tērējot par daudz, Briškens skaidro, ka tādas valstis kā Vācija paaudzēm ilgi ir veikušas investīcijas kritiskajā infrastruktūrā un tagad bauda šīs izcilās infrastruktūras augļus. Līdzīgs piemērs ir Somija, kas ir augstu algu, bet zemu izmaksu ekonomika, jo, pateicoties ilgstošajām investīcijām, radītas zemas izmaksas. “Latvijas gadījumā vērojams pretējais: mēs esam zemu algu un augstu izmaksu ekonomika. Visas investīcijas infrastruktūrā ar laiku veicina mūsu uzņēmēju konkurētspēju, tāpēc pastāv šī lielā atšķirība: attīstītas valstis var atļauties īsākā termiņā tādas valdības, kas neinvestē. Latvijas gadījumā šī neinvestēšana ieliek mūs slazdā un attālina mūs no kaimiņvalstīm,” tā Briškens.

Raidījuma vadītājs norāda, ka atsevišķi TVNET lasītāji pauduši, ka saredz zināmas līdzības starp Briškenu un Latvijas kādreizējo premjeru Valdi Dombrovski. Vaicāts, kas atšķir Briškenu no Dombrovska, “Progresīvo” līderis sākumā min līdzības, proti, uzskatu, ka Latvijai jāinvestē ilgtermiņa attīstības projektos, taču atšķirības ir fiskālās konsolidācijas pieejā. “Ne 2008. gada laikā, ne Covid-19 krīzes laikā, ne tagad es neatbalstītu sīkstulīgas taupības politiku, kas manā ieskatā ir pašiznīcinoša. To kāds var rāmēt kā veiksmes stāstu, bet es to noteikti nedarītu, ņemot vērā, cik daudz cilvēku tas iedzina nabadzībā vai piespiedu emigrācijā. Atņemot cilvēkiem pirktspēju, tas neizbēgami ieved ekonomiku negatīvā spirālē Šobrīd atkal ir tā pati dilemma: vai mēs ļausim krīzi iznest uz cilvēku pleciem?”