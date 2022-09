Atbalsta ieceri atņemt mandātu notiesātiem Eiropas Parlamenta deputātiem

Frederick Florin, Pool via AP

Ceturtdien, 15. septembrī, Saeima konceptuāli atbalstīja grozījumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, kas paredz, ka no Latvijas ievēlēts Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, kas notiesāts par noziegumu, zaudēs savu mandātu, un viņa vietā stāsies nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura viņš ievēlēts.