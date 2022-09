"Ko tie skolotāji vispār dara?"

No 19. septembra beztermiņa streiku plāno sākt teju 24 000 izglītības darbinieku no kopumā 815 izglītības iestādēm. Viena no tām ir Rīgas Teikas vidusskola, kur durvis būs slēgtas vismaz nedēļu. Lai arī vidusskolēniem šodien ir ekskursijas, dzīve te rit pilnā sparā. Taču pēc dažām dienām šie gaiteņi būs tukši. Direktore Guna Pudule stāsta, ko sagaida no streika.