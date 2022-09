Izjumā atrasts masu kaps ar vairāk nekā 440 līķiem

"Varu teikt, ka šeit atrodas viens no vislielākajiem apbedījumiem vienā atbrīvotā pilsētā, tajā ir vairāk nekā 440 līķu," sacīja Bolvinovs. Viņš arī pateica, ka šie līķi ir aprakti atsevišķi.

"Mēs zinām, ka daži tika nogalināti (nošauti), daži gāja bojā no artilērijas uguns, no tā sauktajām mīnu sprādzienu traumām. Daži gāja bojā aviācijas triecienos. Daudzi līķi vēl nav atpazīti, tāpēc nāves cēloņi tiks noskaidroti izmeklēšanas darbību gaitā," sacīja Bolvinovs, atbildot uz jautājumu par to, kā gājuši bojā tur apraktie cilvēki.