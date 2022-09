Pabriks: Latvijai ir jābūt gatavai, ja patvērumu lūgs mobilizācijai pakļautie Krievijas pilsoņi

Runājot pat to, kādai jābūt rietumvalstu reakcijai uz šo Putina paziņojumu, Pabriks atbildēja, ka kopumā nekam nav jāmainās, vismaz ne uz vājo pusi, proti, rietumvalstu līderiem vienotā balsī un stingri jāpasaka, ka Krievijas iecerētie viltus referendumi Ukrainā netiks atzīti nekādā formā un Ukrainas teritorija joprojām ir nedalāma. Tāpat rietumvalstīm ir maksimāli jāturpina Ukrainas atbalstīšana visos veidos. Vienlaikus Putina paziņojums šodien ir jāapspriež arī NATO līderu līmenī, pārliecināts ministrs.

Viņa skatījumā, šis Putina paziņojums lielā mērā nozīmē to, ka no vienas puses Krievija vēlas apskatīties, "kurš pirmais nodrebēs Rietumu auditorijā". No otras puses, tas ir zināmā veidā apliecinājums līdzšinējām neveiksmēm, ka Krievija nav spējīga sasniegt ne savus militāros, ne politiskos mērķus Ukrainā. "Tas nozīmē, ka mēģinās mazliet vairāk piegriezt skrūves iekšpolitiski pašā Krievijā," piebilda ministrs.