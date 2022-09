"Nedēļas fokusā" vēlēšanu speciālizlaidums ⟩ TVNET studijā - "Jaunās Vienotības” Latgales saraksta līderis Rihards Kozlovskis

Aplūkojot Centrālās statistikas pārvaldes datus, redzams, ka 2020. gadā 23,4% Latvijas iedzīvotāju bija pakļauti nabadzības riskam, un īpaši riskam pakļautas ģimenes ar bērniem. Lūgts skaidrot partijas redzējumu šīs problēmas risināšanā, Kozlovskis pauž, ka ģimenēm, kas nav darbspējīgas, ir jāsaņem adekvāts pabalsts un atbalsts no valsts puses. “Savukārt, ja mēs runājam par ģimenēm, kuri ir darba meklējumos, tad šī iespēja jānodrošina. Raugoties uz reģioniem, ir jārada iespējas veidot jaunas darbavietas. Tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai mēs varētu izkļūt no šīs nabadzības,” skaidro Kozlovskis, piemetinot, ka no Eiropas un Atveseļošanās fonda saņemtos līdzekļus jāizmanto pragmatiski un efektīvi, lai radītu jaunas darba vietas. Runājot par reģioniem, Kozlovskis min Latgali un uzteic Latgales ekonomisko zonu, kurā darbojas jau 23 uzņēmumi un izveidotas jaunas darba vietas tādās nozarēs kā, piemēram, metālapstrāde un kokapstrāde. “Protams, jāveicina arī eksportspēja, jo tieši eksportspējīgie uzņēmumi nodrošināja labos rādītājus Covid-19 laikā,” rezumē Kozlovskis. Viņš piekrīt, ka