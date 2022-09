Kariņš: JV nākamajā Saeimā vieglāk būtu sadarboties ar tagadējās koalīcijas partneriem

"Piemēram, Didzim Šmitam, kas [13.Saeimā] tika ievēlēts no "KPV.LV", ir bijuši publiski izteikumi, kas man galīgi nav saprotami. Turklāt savulaik, veidojot šo valdību, viņš tika aicināts būt par ekonomikas ministru un atteicās. Līdz ar to viņam bija iespēja uzņemties atbildību un viņš no tās atteicās," sacīja Kariņš.