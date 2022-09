Zelenskis: Krievijas mobilizācijas vienīgā jēga - svaiga "lielgabalu gaļa"

"Neraugoties uz kara acīmredzamo bezjēdzīgumu Krievijai un okupantu iniciatīvas zaudēšanu, Krievijas karavīru pavēlniecība tomēr dzen viņus uz bojāeju. Pastāvīgie Krievijas uzbrukuma mēģinājumi Doneckas apgabalā droši vien ieies karu vēsturē kā viena no visciniskākajām savu karavīru slepkavībām. Kad mēs to redzam, kad redzam šos uzbrukumus, mēs vēlreiz pārliecināmies par to, ka Krievijas mobilizācija ir atklāts mēģinājums dot komandieriem uz vietas pastāvīgu "lielgabalu gaļas" pieplūdumu. Citas jēgas Krievijas mobilizācijā vienkārši nav. Viņi sajuta, ka zaudē, un mēģina vienkārši novilcināt šo momentu, nodrošināt vismaz kaut kādu aktivitāti frontē, nolikt vismaz kādu ar ieroci rokās bojāgājušo vietā," piebilda prezidents.