Par trīs reizes lētāku cenu vēlas izsolīt bērnudārzu, kam valsts savulaik piešķīra 170 000 eiro

Vilpulka atrodas Igaunijas pierobežā – ap 10 kilometriem no Rūjienas un 55 kilometrus no Valmieras. Pirms reģionālās reformas tā ietilpa Rūjienas novadā, tagad – Valmieras novadā. Pamatskolā-bērnu dārzā 2014. gadā īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts energoefektivitātes uzlabošanai – ar kopējām izmaksām virs 170 tūkstošiem eiro. Jau nākamajā, 2015. gadā, īstenojot skolu tīkla optimizāciju, Vilpulkas pamatskola-bērnudārzs tika apvienots ar Rūjienas vidusskolu, būtībā – slēgts. Guntis Gladkins, bijušais Rūjienas novada domes priekšsēdētājs: “Attālumi ir niecīgi starp šiem ciemiem, šīm apdzīvotajām vietām, kur skoliņas bija. Sāka ar to, ko tajā brīdī pašvaldībai bija visgrūtāk pavilkt, un tā bija sākumskola, jo tur ir pedagogi, pedagogu atalgojums, sekoja nākamais etaps – tie bija pirmsskolas bērni. Tad, kad vecākie brāļi un māsas dodas uz Rūjienu ar skolēnu autobusu, tad mazais brālis vai māsa arī līdzi – uz bērnudārzu.”