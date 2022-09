Dezinformācijas pētnieki atklāj vairāk nekā 100 ar Krieviju saistītas lapas internetā

Dezinformācijas pētnieki šovasar sociālo tīklu vietnēs atklājuši vairāk nekā 100 ar Krieviju saistītas lapas. To mērķis bija viļņot sabiedrības noskaņojumu un to mainīt. Lapu saturs vēstīja par to, ka pret Krieviju vērstās sankcijas ne vien nestrādā, bet arī vairāk liek ciest pašām Eiropas valstīm. Šo lapu darbība apturēta, vēsta "Panorāma"