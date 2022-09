NATO centra vadītājs: Putins nevienā brīdī nevēlas pats iet bojā

Viņš arī uzsver, ka Putins varētu domāt par kodolieroču pielietošanu, ja draudētu Krievijas sagrāve, kas viņam radītu personiskus drošības riskus, un kodolieroču pielietošana varētu šo sagrāvi novērst. Sārts to raksturoja kā Krievijas ierasto konceptu - situāciju eskalēt, lai varētu to deeskalēt. Taču, kā norāda Sārts, Putins nevienā brīdī nevēlas pats iet bojā. Līdz ar to, lai nepieļautu šo kodolieroču izmantošanu, ir jābūt skaidrai ziņai no Rietumiem, ka tas nepaliks bez atbildes un Putina drošību tas nekādā veidā negarantēs.