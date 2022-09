Krievijas vainošana "Nord Stream" noplūdēs esot absurda, paziņo Kremlis

Jau vēstīts, ka Dānijas varasiestādes kopumā konstatējušas trīs noplūdes. Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.