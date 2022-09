Vēsturnieks Jelgavas novadā uzbūvē energoefektīvu salmu māju

Baļķi no sava vietējā viena hektāru lielā meža, salmi mājai no iepretim esošās savas pļavas, bet māls mājas iekšējo sienu apdarei no Ānes. Tādā veidā Krišjānis Lange no Jelgavas novada Jaunsvirlaukām uzrasējis un uzbūvējis savu energoefektīvo aptuveni 200 kvadrātmetrus lielo divstāvu salmu māju. Vēsturnieks idejas smēlies gan brīvdabas muzejos, gan Dānijā kādā eko ciematā.