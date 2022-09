Politologs: Lielais neizlēmušo vēlētāju skaits var nest dažādus pārsteigumus

Eksperts izcēla vairākas intrigas, kuru atrisinājumu gaidīt Saeimas vēlēšanās. "Ja mēs skatāmies uz partiju reitingu augšdaļu socioloģiskajās aptaujās, tad ļoti interesanta ir konkurences līnija starp "Jauno vienotību" (JV) un "Apvienoto sarakstu" (AS). No vienas puses JV ir premjera un valdības partija, AS savā vairākumā ir ārpus Saeimas esošu politiķu spēks, un tā premjera amata kandidāts Uldis Pīlēns, kurš, ja neskaitām viņa kādreizējo atrašanos Tautas partijā, ir jauna seja politikā.