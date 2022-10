Kāds ir veiksmīgākais Tinder algoritms? Zelta noslēpumi veiksmīgai "copei"

Te būs daži ieteikumi, kas man palīdzēja atrast to, ko vēlos:

- Nodefinē, ko tu meklē? Vīrieti vai sievieti sarakstei, seksam, ilgstošām attiecībām utt.

- Nodefinē savas prioritātes - apģērbs, mati, intelekts, hobijs utt. Kas ir Tavs, teiksim, fetišs! Kas potenciālā kandidāta foto varētu būt izšķirošais izvēles faktors? Man patika izvēlēties vīriešus, kas atrodas kaut kur dabā - pēc attēla var spriest, ka viņš daudz laika pavada pastaigās, pārgājienos, skrējienos, peldēs utt. dabā. Dabas bērns.

Bet ne tie vīrieši, kas ar alus skārdeni rokās nejauši iekrituši piemājas dīķī. Arī tādu komisku reprezentatīvu foto netrūkst.

- Rēķinies, ka Tinder būs ĻOTI DAUDZ cilvēku, kas Tev neder

-Izvēlies kvalitatīvus 2-3 foto, ar ko Tu piesaistīsi atbilstošu variantu. 1 bilde par Tevi neradīs iespaidu, bet vairāk par 3 radīs sajūtu, ka esi pārcentusies.

- Vēstījums jeb bio. Noteikti iesaku šeit kaut ko ierakstīt - kas Tevi raksturo un ar ko esi atšķirīga/s no citiem. Ko meklē? Bio ļoti palīdz atsijāt graudus no pelavām. Cilvēki nereti te iekopē populārus citātus no interneta, bet tas taču ir tik garlaicīgi un pie tam vēl pastāv iespēja, ka tādu citātu uziesi vēl kādā profilā. Meh... tas norāda uz paviršību jau pašā startā. Esi radošs/a un vienlaikus lakonisks/a! Memuārus nav nevienam laika lasīt.

- Smaidi! - Esi godīgs/a, arī šis ir ļoti svarīgi, lai netērētu savu un kandidātu dārgo laiku- Atseko, ja match tev neder. Bez žēlastības vai naivām cerībām

- Netver personiski, ja atseko tev. Tinder ir iespaidīga datu bāze, gan arī Tev paveiksies

- Norādi to vienu dziesmu, kas Tev patīk. Kas zina, varbūt tas ir labs iemesls uzsākt sarunu. Kopīga mākslas vērtību izpratne var līdzēt atrast TO ĪSTO MATCH!

- Nesavieno ar Instagram. Tie, kas norāda saiti uz insta profilu, man rada iespaidu, ka meklē sev jaunus sekotājus. Lai paliek intriga.

- Pamēģini “svaipot pa labi” VISUS piedāvātos kandidātus, teiksim 20 vai 30 pēc kārtas. Reizēm atrodas patīkami, līdz šim nepieredzēti pārsteigumi!

- Pāri visam, dod priekšroku iepazīšanās reālajā dzīvē!