"Progresīvie": visām četrām demokrātiskā spektra partijām jāuztur dialogs

Briškens atkārtoti norādīja, ka "Progresīvie" ir gatavi strādāt koalīcijā, taču netiecas uz to par katru cenu un ir gatavi arī būt ļoti spēcīga, valstiska opozīcija.

Kā ziņots, šodien pēc NA un AS tikšanās Dzintars pauda, ka NA un AS jaunievēlētajā 14.Saeimā neredz citu sadarbības modeli, kas būtu rīcībspējīgs. Abiem politiskajiem spēkiem ir "absolūti vienota pozīcija", ka valdība ir jāveido trīs partijām - JV, NA un AS.