Aptauja: Latvijas iedzīvotāju vidū pieaug uztraukums par Krievijas agresiju Ukrainā

Analizējot datus pēc respondentu vecuma, tika secināts, ka salīdzinoši zemāks satraukuma līmenis ir gados jaunākiem cilvēkiem - vecumā no 18 līdz 24 gadiem augsts vai ļoti augsts satraukums par notikumiem Ukrainā ir 70%, kamēr visaugstākais rādītājs ir vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem - 87%. Citās vecuma grupās šis rādītājs ir no 80% līdz 84%.