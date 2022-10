Video: zobenvaļu bars uzbrūk haizivij un aprij tās aknas

Neganto zobenvaļu pāris gan ir tikai divi no vesela zobenvaļu bara, kas terorizē Dienvidāfrikas piekrastes balto haizivju populāciju. Jaunajā video , kas uzņemts ar drona un helikoptera palīdzību, redzams, kā jau minētais zobenvaļu pāris kopā ar vēl dažiem biedriem uzbrūk baltajai haizivij un tad, kā izskatās, aprij tās aknas.

“Tāda veida uzvedība iepriekš tik detalizēti nekad nebija novērota. Īpaši jau no gaisa,” paziņojumā pauda pētījuma galvenais autors Elisons Tauners.

Video arī uzskatāmi parāda baltās haizivs bēgšanas taktiku, kad to vajā asinskāro zobenvaļu bars. Divās epizodēs, kad zobenvalis pietuvojās haizivij, gatavojoties to nogalināt, haizivs izvēlējās nevis bēgt, bet palikt zobenvaļa tuvumā, paturot to savā redzeslaukā. Tiesa, eksperti saka, ka šī stratēģija nav pārāk efektīva pret zobenvaļiem.