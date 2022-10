Latvijas kopienu stāsti ⟩ Kur divi jaunjelgavieši, tur trīs biedrības

Šeit nekas daudz nav mainījies no 17. gadsimta, esot teicis Imants Lancmanis. Divas ieliņas, mājas ar skatu uz ielu. Centrālais laukums. Viss ir tepat. “Jā, Jaunjelgavā svarīgās vietas nemainās,” apliecina Dace Kuršinska. “Piemēram, Liepu parkā cara armijai bija deju placis, un arī tagad tur zaļumballes rīko. Pārceltuve – kur bija kādreiz, tur arī tagad tā ir. Tāpat neviens neķeras klāt kapiem. Svecīšu vakaros gaismiņas deg ir ebreju, ir sarkanarmiešu, ir partizānu kapos. Par tām mūža mājām, kurām vēl ir dzimtas, nemaz nerunājot.”

Vieta, kur laiks atjaunojas. Apmet loku kā Daugava un atgriežas tai līkumā, no kura var sākt šodienu ar neskartām dzīvei svarīgākajām lietām. Laiks Jaunjelgavu nebūt nav saudzējis – Pirmā pasaules kara laikā tā nopostīta teju pilnībā, senās fotogrāfijas ataino stalto domes ēku drupu pārklāta laukuma vidū. Otrā pasaules kara laikā no pilsētas pilnībā izslaucīta savulaik plašā un spilgtā ebreju kopiena. Pat 21.gadsimta laikā Jaunjelgava paspējusi pabūt trīs pašvaldību sastāvā. Pie Aizkraukles novada. No 2009. gada līdz 2021. gadam pabijusi lepns novada centrs. Un novadu reformas laikā atkal piedalīta atpakaļ Aizkraules novadam. Pie tam – retai Latvijas pilsētai ir tik daudz vārdu – Sērene, Neištate, Jaunpilsētiņa un Jaunpilsēta, Jelgaviņa un Jaunā Jelgava, pat Jaunā Rīga un Naire. Frīdrihštate. Novgorod Pribaltijskij...