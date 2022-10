“Bulciņu gadu neesmu ēdis." Cenu kāpuma dēļ pieaug pieprasījums pēc Pārtikas bankas atbalsta

Mēs esam spēcīga tauta, mums to ir jāapzinās un jāiet ar augsti paceltu galvu. Domāju, ka pandēmija un karš Ukrainā ir parādījis mūsu spēku un dāsnumu, mūsu gaišo un labo sirdi.”

Vienīgais valsts atbalsts projektam ir caur tās kapitālsabiedrību “Latvijas valsts meži”, kas katru gadu ziedo sociālās jomas projektiem. “Paēdušai Latvijai” ir viens no tiem. “Esmu ļoti pateicīga, ka mēs tiekam redzēts kā vajadzīgs un nopietns projekts, kura īstenošanai ir ietekme uz sabiedrības labklājību. Daudzi valsts atbalstu uzreiz uztver kā naudu. Jā, nauda ir nozīmīgs atbalsts, bet tikpat nozīmīgs ir arī saredzēt mūs kā partneri, kā ekspertu,” teic projekta vadītāja, piebilstot, ka Pārtikas bankai ir lieliska sadarbība likumdošanas pilnveidošanā ar Zemkopības ministriju un Labklājības ministriju. Tāpat arī Aizsardzības ministrija projektu saredz kā daļu – kaut mazu, bet tomēr - no Civilās aizsardzības plānā. “Kopumā mums ir laba komunikācija un sadarbība ar daudzām valsts institūcijām. Arī caur šo prizmu ir iespējams uzlabot sabiedrības mazaizsargātās daļas labklājību.”

Tāpat izaicinājums ir arī projekta īstenošanas izmaksas. “Labais tonis ir ziedojumu paņemt no ziedotāja, nevis lūgt to atvest, ja vien, protams, tas nav liela apjoma ziedojums. Degvielas izmaksas strauji pieaug, tāpat arī ikdienas izmaksas, kā elektrība, telpas. Mēs negribētu ierobežot savu darbību, iespējams pat pārtraukt sadarbību ar kādu no izdales punktiem, jo viņi vairs nevar uzturēt savas telpas. Arī pārtikas produktu nekad nav par daudz, tos mēs pieņemam vienmēr.”