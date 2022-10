Dzīvību uz Marsa, iespējams, iznīcināja klimata pārmaiņas

Klimata modelis parāda, ka iemesls, kāpēc dzīvība uz Zemes evolucionēja, bet uz Marsa jau pašā sākumā bija nolemta, ir abu planētu atmosfēras sastāvs, kā arī to attālums no Saules. Marss atrodas tālāk no Saules, tāpēc tur varēja veidoties lielāks daudzums siltumnīcefekta gāzu. Marsa mikrobi patērēja ūdeņradi, bet izdalīja metānu, kas ir siltumnīcefekta gāze uz Zemes. Tādā veidā beigu beigās dzīvība uz Marsa vairs nevarēja pastāvēt.