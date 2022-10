Latvijas kopienu stāsti ⟩ Leimaņu lepnums - Latvju zīmju parks un bitēm atkarotie "Rūķīši"

Par to, kas agrāk bijis “Rūķīšos” stāsta “Akācija Plus” vadītāja Inita Lāce un biedrības aktīviste Ingrīda Puķīte: "Te agrāk dzīvoja Pormaļu ģimene, te bija tirgotava, kur tirgoja visas dzīvei nepieciešamākās preces, un šī bija viena no slavenākajām tirgotavām apkārtnē! Vēlāk, Latvijas laikā, šeit bija pasts un telegrāfs, tad bija citi privātie veikali... Un tad, 2014.gadā biedrība “Akācija Plus” saņēma mājas atslēgas no mājas saimnieces un sāka šeit darboties."