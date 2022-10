No amata atsauc rehabilitācijas centra "Vaivari" valdes priekšsēdētāju

Viņa atzina, ka pirmo reizi negatīvu attieksmi izjutusi jau šī gada vasarā, un tā nākusi no Dreikas, kad valsts sekretāre pirmo reizi klātienē viesojusies rehabilitācijas centrā. Centra virzienā tika izteikti pārmetumi par to, ka savulaik NRC "Vaivari" netika atstāts īpašumā Jūrmalas pilsētai, turklāt NRC "Vaivari" tolaik nebija gatavs atteikties no Vaivaru pamatskolas, kas atrodas vecā ēkā un kurā tiek nodrošinātas izglītības iespējas arī skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām.