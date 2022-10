Kādas ir lielveikalu iespējas ziedot pārtiku pēc derīguma termiņa beigām

Vaicāta par to, kāds ir “Rimi” ieguldījums problēmas risināšanā, veikalu tīkla pārstāve skaidro, ka ir aktīvi strādāts pie tā, lai izglītotu sabiedrību par efektīvu iepirkšanos, produktu pagatavošanu un uzglabāšanu, lai veicinātu pircēju paradumu maiņu un mudinātu veikt atbildīgākas izvēles ikdienā. “Vairākus gadus esam īstenojuši skolēnu izglītības programmu “Gardēžu klase”, kuras ietvaros pie bērniem visā Latvijā viesojas mūsu šefpavāri un uztura speciālisti, lai palīdzētu apgūt ēdienu gatavošanu. Regulāri izstrādājam un komunicējam dažādus noderīgus padomus par efektīvu produktu uzglabāšanu un pagatavošanu. Tāpat apgūstam dažādas tehnoloģiju sniegtās iespējas mazināt pārtikas atlikumus gan mūsu pircēju, gan arī darbinieku ikdienā. Jāmin arī pērn atklātā centralizētā virtuve, kas ļauj automatizēt ražošanu un būtiski palielināt mūsu ražošanas efektivitāti. Tas nozīmē arī ilgtspējīgu ražošanu ar samazinātiem pārtikas atlikumiem, vienuviet ražojot dažādus gatavos ēdienus “Rimi” veikaliem visā Latvijā.”

Tas ir pieejams mūsu interneta vietnē un piedāvā ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerēt gardas receptes no produktiem, kuri palikuši pāri no vakardienas maltītes, atrodami pieliekamā krājumos un ledusskapī. “Atliek atzīmēt, kādi produkti uzkrājušies ledusskapī, un no tiem virtuālais šefpavārs ģenerēs veselīgas, kvalitatīvas receptes, kurās iekļautas izvēlētās sastāvdaļas,” rīka darbības principu ieskicē Šadre.