Labdarības akcijā piepildītas vairāk nekā 5000 pārtikas pakas; īpaši aktīvi bijuši vidzemnieki

Kopumā akcijā saziedotas 5057 pārtikas pakas, no tām 2152 pakas Rīgā, 1100 – Vidzemē (visvairāk Salaspilī – 122 pakas), 961 – Kurzemē (500 paku Liepājā), 506 pakas Latgalē (no tām 281 Rēzeknē) un 306 pakas Zemgalē (120 no tām – Jelgavā).