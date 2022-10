Jebkurš savā īpašumā var iegūt skolas ēku, kurā mācījusies Anna Brigadere

Tērvetes skolas ēkas atrodas 2 kilometru attālumā no Tērvetes vēsturiskā centra. Asfaltēts piebraucamais ceļš līdz ēkām no valsts autoceļa V1112 Tērvete – Penkule. Skolas ēku komplekss ir izvietots skaistā, ainaviskā vietā Tērvetes upes krastā. Skolas ēkas dienvidaustrumu pusē paveras izteiksmīgs reljefs ar nogāzi Tērvetes upes ielejā. Bez tam skolas ēku ieskauj senatnīgs, sakopts un labiekārtots parks ar dažādiem lapu kokiem, priedēm un dižozoliem. Parka teritorijā upes ielejā atrodams Tērvetes skolas upurakmens, kas ir vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis. Īpašuma teritorijā atrodas arī ābeļdārzs, sporta laukums un 2,4 ha lauksaimniecības zeme. Meža zemes platība – 2,16 ha. Nepilna kilometra attālumā no skolas ēkas atrodas iespaidīgā Tērvetes upes māla krauja un pastaigu takas ap to. Plašas tūrisma un atpūtas iespējas paveras blakus esošajā Tērvetes dabas parkā.