Video ⟩ Politiķu lemtais VAD ieviešanu attālinās par vismaz pusgadu, armijai karavīru trūkst jau tagad

Tomēr pēc atbildīgās komisijas priekšlikuma Saeima ceturtdien likumprojektu no darba kārtības izslēdza. Lēmums par jautājuma izslēgšanu no Saeimas 20. oktobra plenārsēdes dienaskārtības, kur to būtu bijis jāskata otrajā, galīgajā lasījumā, bija gandrīz vienprātīgs. Atturējās vienīgi Nacionālās apvienības deputāts Edvīns Šnore: “Valsts sekretārs teica, ka tur ir nepieciešamas divas nedēļas, lai kaut ko vēl tur saskaņotu un apdomātu, savukārt parlamentārā sekretāre teica, ka nevajag, vajag iet uz priekšu, tad tas tā bišķi deputātiem varbūt sajauca galvu, bet jebkurā gadījumā es arī vakar neatbalstīju, ka viņu izņem no darba kārtības.”