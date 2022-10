Koalīciju veidos trīs partijas; "Progresīvie" noraida piedāvājumu par divpusēju sadarbību

“Mēs esam jau no pirmās dienas koalīcijas sarunās teikuši, ka esam gatavi iesaistīties koalīcijā tikai kā pilnvērtīgi sadarbības partneri,” sacīja Briškens.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums bija par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.