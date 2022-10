Latvijas kopienu stāsti ⟩ Rites pagasta "kičīgās omītes" un sakoptais Stupeļu pilskalns

Stupeļu Lielais akmens. Uz tā var nostāties vai visa Rites kopiena. Dabas aizsardzības pārvalde par Stupeļu Lielo akmeni: Kādu noslēpumu glabā Stupeļu Lielais akmens? To 20. gadsimta 80. gados atminēt mēģinājuši arheologi, sakot, ka šis, iespējams, ir sens kulta akmens. Akmens apjoms ir milzīgs - 6,80 x 4,90 x 2,75, un tā citādi līdzenajā 25 m2 lielajā virsmā atrodamas vairākas lēzenas iedobes, kas šķiet īpaši interesantas augsnes dziļākajos slāņos atrastā akmens tiešā tuvumā izveidotā lēzenā grāvīša dēļ. Senie apkārtnes iedzīvotāji nudien bija atklājuši šīs vietas mītisko potenciālu, jo Stupeļu pilskalnā esošā lielā akmens apkārtnē atrastas 10.-13. gadsimta senlietas, trauku lauskas un pat kauli. Paša akmens forma nedaudz atgādina apgāztu piramīdu, kas veidota no īpaša paveida granīta – viborgīta. No Stupeļu pilskalna uz Stupeļu lielo akmeni ved neliela taka.

Foto: Biedrības "Ritten" arhīva foto.