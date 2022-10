"Nedēļas fokusā" speciālistu diskusija ⟩ Bērni ārpus institūcijām, un sociālais darbinieks kā universālais kareivis

Sarunas noslēgumā moderators lūdz ekspertus komentēt neseno publisko diskusiju par bērnu ar uzvedības traucējumiem nosūtīšanu mājmācībā. Jasinkevičs norāda, ka rodas sajūta, ka mēs itin bieži ar “vienu risinājumu gribam atrisināt visas problēmas”, un tā tas ir arī šajā gadījumā. Beināre norāda, ka, raugoties no psihologa skatupunkta, jābūt konsekvencēm agresīvai uzvedībai, bet vienlaikus ir arī jāsaprot šādas uzvedības cēloņi. “Viens no aprūpes pakalpojumiem, kas mums akūti iztrūkst, ir tā saucamās terapeitiskās mājas,” viņa piezīmē. Paleja piemetina, ka organizācijas, kas strādā ar šādiem bērniem, saprot, ka mēs nevaram šos bērnus izslēgt no sabiedrības. “Es saprotu gan vecākus, gan pedagogus, gan skolas vadību - mums ir steidzami jāmeklē risinājumi, un, manuprāt, gan šie likuma grozījumi, gan Valsts kontroles ziņojums, veido labu, nobriedušu situāciju, lai šīs problēmas risinātu, un tajā ieguldītu resursus.”