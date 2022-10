Sociālajā tīklā “Tik Tok” parādījusies jauna un bīstama tendence

“Ja tu ciet no obstruktīvas miega apnojas, tad, jā, tas var būt ļoti bīstami. ” izdevumam “CNN” pauda miega speciālists Radžs Dasgupta.

Ne visi, kuriem ir obstruktīvā miega apnoja, par to zina. Cilvēks ar šo miega kaiti naktī vairākas reizes uz mirkli pārstāj elpot. Vairāk nekā viens miljards cilvēku vecuma grupā no 30 līdz 69 gadiem, visticamāk, cieš no šīs kaites.