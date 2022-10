Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja: mirstībā no vēža Latvija ir pirmajā vietā starp Baltijas valstīm

– Viena ir agrīnā diagnostika, skrīnings. Diemžēl Latvijā joprojām ir ļoti zema skrīninga aptvere, tas nozīmē, ka ne visas sievietes, kas saņem uzaicinājumu veikt bezmaksas mamogrāfiju to izmanto. Šo iespēju izmanto tikai apmērām 45% sieviešu, Covid 19 pandēmijas laikā tie bija 38%. Mūsu mērķis, lai skrīninga aptvere būtu 99 %. Šeit ir svarīgs izglītojošais darbs gan ar sabiedrību, gan ģimenes ārstu praksēm. No šī gada jūlija ir ieviesta dubultā mamogrāfijas izmeklējuma kontrole, kad mamogrāfiju vērtē divi speciālisti, lai nepalaistu garām mazos audzējus. Lai veiksmīgāk pāraudzītu skrīninga procesu un palīdzētu ģimenes ārstiem būtu jāveido atsevišķa skrīninga vienība jeb struktūra, kas koordinētu šo procesu.

Trešā lieta, ko man gribētos uzsvērt, ir jautājums par krūts vēža pacienšu rehabilitāciju. No šī gada ir piešķirts valsts finansējums krūšu rekonstruktīvajām operācijām, lai mazinātu sekas pēc audzēja izņemšanas. Tas sievietei ir ļoti svarīgi gan no kosmētiskā aspekta, gan psiholoģiski. Šajā gadā to jau ir izmantojušas 130 sievietes. Šo pakalpojumu var saņemt gan Rīgas austrumu slimnīcā, gan Paula Stradiņa slimnīcā. Krūts vēža pacientes rehabilitācija ietver pasākumu kompleksu sākot ar fizioterapiju pēc krūts operācijas, uztura speciālista ieteikumiem, psihologa un arī sociālā dienesta iesaisti. Bieži vien šī slimība nopietni maina visu sievietes dzīvi. Psiholoģiski ļoti nomācoša un bailes raisoša ir gan pati diagnoze, gan neziņa kā noritēs sarežģītais ārstēšanas process Psiholoģiskais atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, bet, diemžēl, vēža pacientiem tas nav pieejams, jo trūkst gan speciālistu, gan arī finansējuma, lai to nodrošinātu bez maksas.