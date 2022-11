Kāpēc sievietes krāpj biežāk? Kāpēc neuzticība ir arī garīgā izaugsme?

"Krāpšana un neuzticība ir viena no dzīves sastāvdaļām, un lielākoties cilvēki no tā bēg un cenšas izvairīties un nerunāt par to, bet es uzskatu, ka krāpšana un neuzticība ir tomēr garīgā izaugsme savā ziņā. Tu tajā brīdī nevis domā par to, kāpēc tas cilvēks man to ir nodarījis, bet tu domā par to, ko tev šī dzīves situācija ir iemācījusi," uzsver seksa koučs, attiecību eksperte Ieva Sīmane.