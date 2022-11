Video ⟩ Latgaliešu valoda, pārteikšanās un Tēvreize: jaunievēlētie Saeimas deputāti nodevuši zvērestu

Deputāti nodeva svinīgo solījumu alfabētiskā kārtībā. Lielākajai daļai deputātu izdevās nekļūdīties un nodot zvērestu ar pirmo mēģinājumu, tomēr dažiem pieļauto kļūdu dēļ to nācās atkārtot. Pirmais kļūdu zvēresta došanas laikā pieļāva Nacionālās apvienības (NA) līdzšinējais priekšsēdētājs Raivis Dzintars. Vēlāk kļūdījās arī parlamentārieši Juris Jakovins (ZZS), Lauris Lizbovskis (AS), Evika Siliņa (JV) un Juris Viļums (AS).