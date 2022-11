Infografika ⟩ VSAA novembrī sāk maksāt 30, 20, 10 eiro valsts pabalstus

Valsts pabalsta apmērs mēnesī ir atkarīgs no pamata pakalpojuma apmēra. Ja pensija, atlīdzība vai VSNP nepārsniedz 300 eiro mēnesī, tad sešus mēnešus VSAA izmaksās 30 eiro, ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī – 20 eiro, savukārt, ja robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī – valsts atbalsts būs 10 eiro.