“Stila patruļas” otrais upuris - Marta - pelēkā pele

Ekrānšāviņš no video

Foto: Ekrānšāviņš no video

Sievietes Latvijā pārāk bieži izvēlas pelēkos, drūmos toņus, pārliecināta ir stiliste Alina Keller. Viņa iesaka dāmām atļauties vairāk un iedvesmo arī ikdienā tērpties koši un nebaidīties no krāsām apģērbā. Runājot par Martu, Alīna saka: "Es redzu skaistu meiteni, bet viņa sevi ir pārveidojusi par pelēku peli. Meitenes bieži izvēlas nesmukas krāsas un neprot tās kombinēt." Pati Marta šādu stila izvēli komentē ar to, ka viņa nevēlas katru dienu domāt par to, ko vilkt mugurā. "Man patīk, ka nav jāmaina apģērbs, - nē, nu super," smejoties komentē eksperte.