Latvijas kopienu stāsti ⟩ Ilmas un Ilgas cīņa par Lielzalves muižas atdzimšanu

Asfaltēts ceļš no Aizkraukles uz Lielzalvi ir taisns kā stīga. Meži, meži un meži, saka, aizmigt varot tai braucienā. Pēc krietna gabala parādās Lielzalves ciemats, un te nu jāteic, ka padomju laikā to ir skārusi tiešām masīva “krievu pasaules” zalve. Visās vairāk vai mazāk ainaviskajās vietās angāri, mehānisko darbnīcu ēkas, kaltes un gateru atliekas. Nu jau dažādās pussabrukšanas stadijās, kā skeleti. Par dzīvi Zalvē tajos laikos leģendas stāstīja pat rūdīti mežstrādnieki, brīdinot, ka no tām brigādēm gan jātiekot prom, kamēr īpašais brūvējums nav paņēmis veselību un dzīvību.