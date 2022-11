Video ⟩ Iedzīvotāji neizpratnē par jaunajiem vilcieniem, kas piekrauti ar smilšu maisiem

Arī raidījuma komanda, apskatot vienu no vagonu parkā esošajiem jaunajiem vilcieniem, pamanīja tā salonā daudzus smilšu maisus.

Kā norādīja AS "Pasažieru vilciens " pārstāve Sigita Zviedre, Latvijā nogādātie vilcieni šobrīd tiek testēti un sertificēti. Vilcienus piekrauj ar smilšu maisiem, imitējot pasažieru svaru.

Šobrīd ražotājs "Škoda Vagonka" nogādājis Latvijā trīs no pasūtītajiem 32 elektrovilcieniem. AS "Pasažieru vilciens" un "Škoda Vagonka" vadība šogad parakstīja grozījumus līgumā par piepilsētas elektrovilcienu un to aprīkojuma piegādi un personāla apmācību.