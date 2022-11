Satiksmes ministrija NA varētu būt piešķirta kā patīkams bonuss, uzskata eksperte

Savukārt Zemkopības ministrijas (ZM) nokļūšana AS pārvaldībā Metlai-Rozentālei šķiet loģiska, neskatoties uz NA iepriekš izteikto vēlmi saglabāt savas līdzšinējās ministrijas. AS viens no vadmotīviem ir reģionālās un lauku politikas ievirze, tāpēc zemkopības ministra un arī reģionālās attīstības ministra nodošana AS pārvaldībā politikas ekspertes skatījumā ir atbilstoša partijas profilam. Tāpat iepriekšējā Saeimas sasaukuma laikā ZM radās dažādas grūtības un pretrunas, kas, iespējams, arī ir bijis iemesls ministrijas nodošanai AS pārziņā.