Rīgas ostā un uz kuģa Rīgas līcī iestrēguši tūkstošiem tonnu minerālmēslu

Kā norādīja VVD pārstāve Aija Jalinska, SIA "Riga fertilizer terminal" septembrī izvedis 23 329,32 tonnas minerālmēslu, to starpā vairāk nekā pusi no objektā esošā amonija nitrāta. Patlaban termināla teritorijā atrodas 89 199 tonnas minerālmēslu, tai skaitā 9,1 tūkstoši tonnas amonija nitrāta.

Viņa skaidroja, ka lielākajai daļai no uzņēmumā esošajām ķīmiskām vielām patlaban nav saņemti nepieciešamie saskaņojumi darījumiem to tālākai aprites nodrošināšanā, ka arī pastāv būtiski juridiski šķēršļi noteikto sankciju likuma izpratnē, lai esošos faktiskos apstākļos varētu izvest lielāko daļu no terminālā esošajiem minerālmēsliem.