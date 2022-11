Pēc gada pārtraukuma atsāks Skanstes revitalizācijas projektu

Jau pērn rudenī darbus apturēja. Plānotā parka stūrī sastutēti piegādātie dižstādi. Nezālēs ieauguši bērnu laukumiņi un skeitparks. Par to, kas īsti notiek ar jau izbūvēto ceļu daļu un kas ar to varētu notikt, pasūtīja īpašu ekspertīzi. Tajā secināja, ka atsevišķās vietās uzbūvētais varētu turpināt grimt līdz pat metra dziļumam. Kas savukārt nozīmētu arī to, ka vismaz daļa ieguldīto inženierkomunikāciju vairs nebūs izmantojamas.