Topošās koalīcijas sarunas iepauzējušas viedokļu atšķirību dēļ

AS viens no līderiem Edgars Tavars ir optimistiski noskaņots par iespēju panākt vienošanos, lai turpinātu darbu pie nākamās valdības veidošanas. AS politiķis aģentūrai LETA norādīja, ka piektdien trīspusējās JV, AS un Nacionālās apvienības (NA) sarunās panākta vienošanās, un AS piekrīt Kariņa piedāvātās atbildības jomu sadalījuma proporcijai, kas vērtējama kā loģiska.