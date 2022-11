Jaunā Vienotība: Nav skaidrs, ko pārstāv Apvienotā saraksta politiķis Pīlēns

"Mums īsti nav skaidrs, ko pārstāv Pīlēna kungs," teica Siliņa. Viņa atgādināja, ka memorandu parakstīja amatpersonas no AS. "Pīlēna kungam, piedaloties sarunās, būtu jāsaprot, ko viņš reprezentē," viņa turpināja, norādot, ka Pīlēns nav amatpersona AS.

Siliņa arī atgādināja, ka jāvirzās uz priekšu un joprojām tiek gaidīta atbilde no AS par piedāvāto nozaru sadalījumu, lai sekojoši varētu izstrādāt valdības deklarācijas.

Tikmēr AS pārstāvis Edgars Tavars joprojām norādīja, ka neesot līdz galam skaidrs kāds ir jaunās valdības mērķis, neatkarīgi no jau parakstītā valdības memoranda.

Jau ziņots, ka topošās koalīcijas sarunās nosacīti iestājusies sava veida "pauze", ņemot vērā viedokļu atšķirības starp JV līderi, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un AS pārstāvjiem par to, kādai jābūt turpmākajai rīcībai.

Kariņš sākumā sagaida AS atbildi par atbildības jomu piedāvājumu, savukārt AS pārstāvji sākumā vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izstrādes.

Vaicāts par situāciju ar Kariņa piedāvāto atbildību sadalījumu koalīcijā, JV politiķis aģentūrai LETA norādīja, ka gaida "skaidru atbildi" no AS pārstāvjiem, "vai viņi ir gatavi virzīties uz priekšu, vai nav". Kariņš vērsa uzmanību, ka partija "Nacionālā apvienība" (NA) un JV ir gatavas turpināt darbu un tagad tiek gaidīta atbilde no AS.