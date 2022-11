Pirmdien ugunsgrēkos cietuši divi cilvēki

Plkst.21.47 saņemts izsaukums uz Jauno ielu Limbažos, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkā ir spēcīgs piedūmojums un pagrabā deg durvis viena kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 20 cilvēki. Plkst.22.49 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst.18.46 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Aglonas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ceturtā stāva dzīvoklī deg bez uzraudzības piededzis ēdiens 0,1 kvadrātmetra platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ( NMPD ) mediķiem. Šo nelielās platības ugunsgrēku savlaicīgi varēja pamanīt, pateicoties dūmu detektoram, kas bija nostrādājis, un kaimiņi, to dzirdot, varēja izsaukt VUGD. Plkst.20.18 darbs notikuma vietā noslēdzies.

Plkst.17.45 VUGD saņēma informāciju, ka Rīgas ielā, Rūjienā, trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no degošā dzīvokļa vienu cilvēku evakuēja kaimiņš, kurš ir glābējs, bet tajā brīdī atradās no dienesta brīvajā laikā. Uzreiz pēc tam, notikuma vietā ierodoties ugunsdzēsējiem un pārmeklējot spēcīgi sadūmoto dzīvokli, viņi tajā atrada vēl vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika izglābts. No pārējiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji glābēji evakuēja astoņus cilvēkus. Ugunsgrēkā dega pirmā stāva dzīvoklis, un tajā esošās sadzīves mantas dega 10 kvadrātmetru platībā. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst.19.13.