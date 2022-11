Jūrmalā taps jau par tradīciju kļuvušais garākais "Gaismas ceļš"

veču iedegšana "Gaismas ceļā" sāksies līdz ar krēslas iestāšanos, no plkst.15.30. Svecēm izgaismotais ceļš sāksies no lielā valsts karoga masta Priedainē un tālāk vīsies pa maģistrālo pilsētas ielu pāri Lielupes tiltam Bulduros līdz pat Ķemeriem. Sveces iedegs arī Jomas ielā.

Katru vakaru no otrdienas, 16.novembra, līdz piektdienai, 18.novembrim no plkst.17 līdz 20 Dubultu Kultūras kvartālā, Strēlnieku prospektā 30, norisināsies multimediāla akcija "Apgaismo Jūrmalu - Latviju". Kvartālā uz ēkām projekcijās būs skatāms vēstures faktos balstīts videostāsts - Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu dažādās tehnikās veidoti darbi un vēsturiskas fotogrāfijas no Jūrmalas muzeja krājuma. Vizuālo vēstījumu papildinās ieskaņoti literāri teksti un dzeja.