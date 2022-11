Par suņa nogalināšanu piespriež sabiedriskos darbus

Īstenojot noziedzīgo nodomu, viena no personām satvēra dzīvnieku un ar rokām piespieda to pie grīdas. Tajā pat laikā otra apsūdzētā persona paņēma nazi un izdarīja trīs dūrienus suņa krūškurvī, pēc kā suns izrāvās no satvēriena, izvairoties skraidīja pa istabu un mēģināja izlekt pa istabas logu, bet tas neizdevās, jo kāds no apsūdzētajiem dzīvnieku uz palodzes notvēra un ievilka atpakaļ istabā.