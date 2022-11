Nav nekā labāka kā savām vajadzībām tērēt svešu naudu jeb kā Tramps turpina piesaistīt miljoniem dolāru

Par Trampa prasmēm izmantot citu naudu neviens nešaubās. Iespējams, ka daļa no 465 miljardieriem, kuri ziedoja SAVU naudu, uzdod jautājumu: kādēļ Tramps nav gatavs šķirties pat no nelielas daļas savas naudas? ASV Federālās vēlēšanu komisijas dokumenti liecina, ka ziedojumi ir veikti arī Donalda Trampa vārdā. Tomēr tie ir veikti par niecīgām summām (no 1,5 līdz 25 dolāriem), un to kopējais apjoms nesasniedz pat 200 dolāru.