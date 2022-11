"Nedēļas fokusā" RSU starptautisko sakaru vadītāja ⟩ Mākslīgais intelekts un inovācijas - neatņemama nākotnes medicīnas sastāvdaļa

Atsaucoties uz Latvijā bāzēto jaunuzņēmumu teikto, Funta norāda, ka viens no izaicinājumiem ir jaunuzņēmumu radīto inovāciju ieviešana tirgū. “Mums Latvijā biznesa pārstāvjiem nav izveidotas klīnisko pētījumu iespējas, un trūkst arī reāla plāna, kā to nākotnē labot.” Kā piemēru Funta min jaunuzņēmumu, kas nodarbojas ar 3D ortožu printēšanu: lai šo produkciju varētu izmantot Latvijā, ir jābūt valsts atbalstam vai programmai, kur tas tiek apstiprināts. Taču ir arī veiksmes stāsti, piemēram, “Vigo Health”, insulta rehabilitācijas lietotne, kas saņēmusi sertifikātu un atbalstu no nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”. Vienlaikus Funta norāda, ka medicīnā izmantotajām tehnoloģijām jābūt kārtīgi pārbaudītām, pirms tās tiek izmantotas pacientu ārstēšanā.