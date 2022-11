Amatpersonu deklarāciju pārbaudei VID varēs saņemt informāciju no kredītiestādēm

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu pārbaudi un informācijas salīdzināšanu ar valsts amatpersonu deklarācijās norādītajām ziņām, kas izriet no valsts amatpersonu deklarācijās uzrādītajiem un uzrādāmajiem datiem, tostarp par amatpersonas parādsaistībām, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, par izsniegtajiem aizdevumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, par veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, bezskaidras naudas uzkrājumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, visa veida gūtajiem ienākumiem neatkarīgi no to summas, uzkrātajiem līdzekļiem privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu), piederošajiem finanšu instrumentiem un akcijām vai citu informāciju, VID ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju arī no kredītiestādēm.